Polizei Köln

POL-K: 190508-5-K Radfahrer fährt Frau in den Rücken und flüchtet - Bei vier weiteren Verkehrsunfällen erleiden Radfahrer leichte Verletzungen

Köln (ots)

Am Dienstag (8. Mai) haben eine Fußgängerin (74) und vier Radfahrer (m76, w28, m22, m51) bei Verkehrsunfällen leichte Verletzungen erlitten. In einem Fall flüchtete der mutmaßliche Unfallverursacher. Der Fahrradfahrer war gegen 10 Uhr auf dem kombinierten Fußgänger-/Radweg der Neuenhöfer Allee entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, als er mit der 74-jährigen zusammenstieß. Die Frau hatte nach eigenen Angaben gerade einer entgegenkommenden Frau mit Zwillingskinderwagen Platz gemacht, als der Gesuchte sie von hinten anfuhr, worauf sie mit dem Gesicht auf den Gehweg stürzte. Die Polizei Köln sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Der Unfallflüchtige soll schimpfend in Richtung Luxemburger Straße weitergefahren sein. Eine Zeugin beschrieb den Fahrradfahrer als etwa 1,70 Meter groß mit weißen Haaren. Sie schätzte ihn auf 65-70 Jahre. Bei dem Unfall hatte der Mann eine helle Hose, eine dunkle Jacke und eine Brille an. Sein grünes Fahrrad soll kleine Räder, so wie ein Klapprad, haben. Die vier weiteren Unfallsituationen nach ersten Ermittlungen:

- Missachtung der Vorfahrt einer Autofahrerin durch einen Radfahrer - Zusammenstoß beim Einfahren einer Autofahrerin - Missachtung der Vorfahrt einer Radfahrerin durch einen Autofahrer - Einkaufstasche am Fahrradlenker gerät in Speichen

Die Unfälle in Kürze:

Im Stadtteil Braunsfeld erfasste eine junge Frau (25) gegen 9 Uhr einen Fahrradfahrer (76) mit ihrem grünen Opel auf der Kreuzung der Christian-Gau-Straße zur Hermann-Pflaume-Straße. Nach Zeugenaussagen soll der 76-Jährige "Rechts vor Links" missachtet haben.

Etwa zwei Stunden später stürzte in Bilderstöckchen ein Biker (28) nach dem Zusammenstoß mit dem Ford einer 61-Jährigen, als sie vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts über den Radweg auf die Robert-Perthel-Straße abbog.

Am Montagnachmittag hat eine Autofahrerin (27) in Köln-Pesch einen Fahrradfahrer (22) auf dem Radweg der Donatusstraße angefahren. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wollte die 27-Jährige von der Konrad-Hausmann-Straße auf die Donatusstraße abbiegen.

Am Abend wurde einem 51-Jährigen auf der Brüsseler Straße im Stadtteil Neustadt-Nord seine am Lenker hängende Einkaufstasche zum Verhängnis. Diese hatte sich während der Fahrt in den Speichen seines Vorderrades verfangen. (as)

