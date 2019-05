Polizei Köln

POL-K: 190508-4-K Vermisster Senior im Krankenhaus - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 8. Mai

Seit heute Morgen (8. Mai) fahndete die Polizei in der Öffentlichkeit nach dem 73-jährigen Senior Wolfgang St. aus Neuehrenfeld.

Über einen Zeugenhinweis erhielt die Polizei Köln am Mittag den Hinweis, dass gestern Abend (7. Mai) eine zunächst unbekannte hilflose Person in Köln-Deutz gemeldet wurde. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Heute stellte sich heraus, dass es sich um den Gesuchten handelt. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell