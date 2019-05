Polizei Köln

POL-K: 190508-2-K EG Fahrrad auf Erfolgskurs - Vier Festnahmen

Köln (ots)

Die Ermittlungsgruppe Fahrrad ist dank guter Zeugen weiter auf Erfolgskurs. Am Montag (6. Mai) nahmen Polizisten nach Hinweisen aus der Bevölkerung vier Fahrraddiebe im Alter von 27 bis 44 Jahren fest, zwei von ihnen auf frischer Tat.

Der erste Hinweis kam um 6.24 Uhr über "110". Der Anrufer meldete einen Verdächtigen, der über die Von-Werth-Straße in Richtung Hansaring ging und ein abgeschlossenes Fahrrad über der Schulter trug. Polizisten nahmen den 27-Jährigen noch auf der Von-Werth-Straße fest. Das gestohlene Fahrrad brachten die Beamten an den ursprünglichen Abstellort zurück und hinterließen eine Nachricht in der Hoffnung, dass der unbekannte Eigentümer das Fahrrad demnächst so anschließt, dass man es nicht wegtragen kann.

Gerade einmal 20 Minuten später legte eine aufmerksame Bickendorferin (47) den Grundstein für den zweiten Fahrrad-Fahndungserfolg des Tages. Über die "110" meldete sie um 6.45 Uhr zwei Männer, die auf der Vitalisstraße ein hochwertiges Fahrrad neben sich herschoben. Grund für ihren Anruf war, dass sie die beiden schon mehrfach mit anderen hochwertigen Fahrrädern gesehen hatte. Einer der beiden, ein 29 Jahre alter Kölner, gab gegenüber den Polizisten zu, das Fahrrad am 29. April auf dem Lenauplatz in Neuehrenfeld gestohlen zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten zwei aufgebrochene Fahrradschlösser, einen Bolzenschneider, einen Joint sowie ein Pfefferspray.

Auch einem 44-Jährigen wurde der Anruf von Zeugen (w:21, m:23) zum Verhängnis. Um 23:58 Uhr nahmen Polizisten ihn auf der rechtsrheinischen Seite der Hohenzollernbrücke mit einem gestohlenen, abgeschlossenen Fahrrad fest. Das hatte der 44-Jährige unter den Augen der Zeugen über den Parkplatz des Musical Doms zum Treppenaufgang der Hohenzollernbrücke getragen. Auch hier zeigt sich, dass ein Schloss, das Hinterrad und Rahmen verbindet, keinen wirksamen Schutz gegen Diebstahl bietet. (JK)

