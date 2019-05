POL-K: 190507-2-K E-Bike-Fahrer stürzt - lebensgefährlich verletzt

Polizei Köln

Am Montagnachmittag (6. Mai) ist ein E-Bike-Fahrer (74) in Köln-Müngersdorf ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Rettungskräfte brachten ihn mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik.

Nach Zeugenaussagen war der 74-Jährige um 16.45 Uhr stadteinwärts auf der Aachener Straße unterwegs, als er in Höhe der KVB Haltestelle Junkersdorf von der Straße auf den kombinierten Geh-/Radweg lenkte und plötzlich stürzte. (as)

