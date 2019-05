Polizei Köln

POL-K: 190507-1-K Frau überschlägt sich mit Pkw

Köln (ots)

Eine 29 Jahre alte Frau hat am späten Montagabend (6. Mai) in Köln-Mülheim bei ihrer Fahrt entgegen der Einbahnstraße eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Sie rammte in der Windmühlenstraße gegen 23.30 Uhr sieben Sperrpfosten, zwei Verkehrsschilder und zwei Autos, bevor sie sich mit ihrem blauen VW Polo überschlug und hochkant an einer Hauswand zum Stehen kam. Die Feuerwehr befreite die Schwerverletzte aus ihrem schrottreifen Fahrzeug und fuhr sie in ein Krankenhaus. Die Ursache der Unfallfahrt ist unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat 2 zu wenden. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell