Polizei Köln

POL-K: 190506-5-K Frau aus Sankt Augustin vermisst - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Die per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Stephanie W. aus Sankt Augustin wurde am Samstag (4. Mai) durch die kroatische Polizei in Zagrep wohlbehalten angetroffen.

Die ausführliche Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis ist unter dem folgenden Link einsehbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/4262587

(he)

