Polizei Köln

POL-K: 190506-4-K Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht!

Köln (ots)

Ein maskierter und bewaffneter Räuber hat am Samstagabend (4. Mai) die Tankstelle auf der Kölner Straße/Elisenstraße im Stadtteil Porz-Ensen überfallen. Gegen 21.30 Uhr stellte sich der Täter an der Kasse vor den Angestellten (20) und bedrohte ihn mit einer grau/silbernen Pistole. Der Aufforderung "Kasse auf. Ich will die Scheine haben!" kam der 20-Jährige nach. Mit Bargeld aus der Kasse flüchtete der Unbekannte über die Kölner Straße in unbekannte Richtung.

Die Polizei Köln fahndet nach dem etwa 30 bis 50 Jahre alten und circa 1,80 Meter großen Mann. Er soll hellhäutig sein und eine Glatze haben. Der Gesuchte war mit einer Lederjacke bekleidet und hatte ein Totenkopfhalstuch über Mund und Nase gezogen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (mw)

