Polizei Köln

POL-K: 190505-2-K/REK Zivilfahnder schnappen Fahrrad-Dieb in flagranti - U-Haft

Köln (ots)

Einen bereits vielfach vor allem mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getretenen Drogenkonsumenten (30) haben Kripobeamte am Freitagabend (3. Mai) in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) auf frischer Tat gestellt

Gegen 20 Uhr bemerkten die Fahnder den in Köln amtlich gemeldeten Osteuropäer an den Fahrradständern nahe der Straßenbahnhaltestelle Hermülheim: Auf einem Mountainbike sitzend und mit einem aufgebrochenen Fahrradschloss in der Hand radelte der 30-Jährige wie selbstverständlich in Richtung der Hans-Böckler-Straße auf die Beamten zu. Diese hielten den Verdächtigen mit dem Zuruf "Halt - Polizei!" an. Der Ertappte sperrte sich gegen den Zugriff der Beamten. Er wurde zu Boden gebracht, gefesselt und festgenommen. Sein Tatwerkzeug, eine Eisenstange, stellten die Zivilfahnder sicher.

Ebenso seine - nur sehr kurzfristige - Beute: Ein rot-schwarzes MTB der Marke Bulls. Dessen noch unbekannter Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Köln unter Tel-Nr. 0221 229-0 zu melden.

Die Ermittlungsgruppe "Fahrrad" der Kripo Köln prüft, ob dem Festgenommenen weitere Taten zur Last gelegt werden können. Am Samstag (4. Mai) schickte ein Haftrichter den notorischen Langfinger in Untersuchungshaft. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell