Polizei Köln

POL-K: 190503-6-K/LEV Polizisten holen Einbrecher aus Zwischendecke

Köln (ots)

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Einbrecher (38) am Freitagmorgen (3. Mai) in Leverkusen-Opladen durch die Decke gegangen - im wahrsten Sinne des Wortes. Polizisten zogen ihn nach kurzer Suche aus der Zwischendecke über der Theke eines Cafés und nahmen ihn fest. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 4.20 Uhr per Notruf einen Einbruch in das Lokal auf der Altstadtstraße gemeldet.

Durch ein eingeschlagenes Fenster hatte sich der 38-Jährige Zutritt zum Schankraum verschafft und auf die Suche nach Beute gemacht. Nach dem Anruf der Zeugin umstellten Polizisten das Gebäude, verständigten den Café-Betreiber und ließen sich den Schlüssel zum Objekt bringen.

Auf der Flucht vor den drei Streifenteams im Café kletterte der 38-Jährige im Abstellraum des Einraum-Lokals durch eine Klappe in die Zwischendecke. Die Aufregung des 38-Jährigen ob seiner Festnahme machte einen Umweg über das Krankenhaus erforderlich. Von dort ging es dann weiter zur Wache. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell