Polizei Köln

POL-K: 190503-2-K/BAB Lkw-Kontrolle auf der A 555 - Fast 270 Verstöße in fünf Stunden

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstag (2. Mai) auf dem Rastplatz Eichkamp an der Autobahn 555 unter anderem mit dem Bundesamt für Güterverkehr, dem TÜV Rheinland und der Bezirksregierung Köln den Schwerlastverkehr ins Visier genommen. Zwischen 10 und 15 Uhr fielen rund 270 Berufskraftfahrer durch Unterschreitung des Sicherheitsabstands, Missachtung von Überholverboten und Überschreiten der Lenkzeiten auf.

162 der kontrollierten Lkw-Fahrer waren zu dicht aufgefahren. "Ein zu geringer Sicherheitsabstand kann in Verbindung mit Unaufmerksamkeit gerade an Stauenden schwere Unfälle zur Folge haben" sagt Gereon Eich, Leiter der Autobahnpolizei Köln und ergänzt: "Die Ergebnisse zeigen, dass wir auch in Zukunft den Kontrolldruck hoch halten müssen".

Daher wird die Polizei Köln mit den anderen Beteiligten in der Ordnungspartnerschaft "Sicherheit im Lkw-Verkehr" weiterhin eng zusammenarbeiten. (ph)

