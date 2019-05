Polizei Köln

POL-K: 190503-1-K Bewaffneter und maskierter Räuber überfällt Kiosk und flüchtet mit Fahrrad - Zeugen gesucht!

Köln (ots)

Ein maskierter und bewaffneter Räuber hat am Donnerstagnachmittag (2. Mai) im Stadtteil Vogelsang einen Kiosk überfallen und Bargeld erbeutet. Gegen 16 Uhr betrat der Täter das Büdchen auf dem Meisenweg und bedrohte die Inhaberin mit einer schwarzen Schusswaffe. Der Aufforderung "Geld her!" kam die 61-Jährige nach. Mit der Beute rannte der Unbekannte in Richtung Krähenweg und flüchtete von dort aus mit einem abgestellten älteren, grauen Herrenrad in Richtung Stieglitzweg.

Die Polizei Köln fahndet nach dem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur. Er soll circa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und schwarze, kurze Haare haben. Bekleidet war der Flüchtige mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen "Hoodie" mit weißer Aufschrift und weißen Turnschuhen. Maskiert war er mit einem schwarzen Hals- und Gesichtsschutz über Mund und Nase.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Meisenwegs aufgehalten und den Mann haben wegrennen sehen. Von besonderer Bedeutung für die Ermittler ist ein Fußgänger, der an der Einmündung Meisenweg/Krähenweg stand und die Flucht des Gesuchten beobachtet haben könnte. Beschrieben wird er als etwa 17 bis 19 Jahre alter schlanker Mann mit kurzen schwarzen Haaren. Er soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Bekleidet war er mit einem dunklen Pullover und einer Blue-Jeans. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (mw)

