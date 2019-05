Polizei Köln

POL-K: 190502-6-LEV Unbekannter bricht auf Gehweg zusammen und stirbt - Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Bereits am Mittwochmorgen (17. April) gegen 8 Uhr ist an der Heinrich-Lübke-Straße in Leverkusen-Schlebusch ein etwa 60-70-jähriger, korpulenter Fußgänger laut Angaben von Zeugen ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen. Im Rettungswagen wurde der Unbekannte in eine Klinik gefahren. Dort starb er wenige Tage später, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte die Identität des Verstorbenen bislang nicht geklärt werden. Durch die Veröffentlichung von Fotos erhofft sich das ermittelnde Kriminalkommissariat 11 nun Angaben aus der Bevölkerung.

Der unbekannte Tote ist circa 1,80 Meter groß, hat grau-weiße, längere Haare mit Stirnglatze und braune Augen. Er trug einen markanten Pullover, eine auffällige Jacke (Größe 52) und führte in seiner Bekleidung lediglich Bargeld und einen Schlüsselbund mit sich.

Um Hinweise zur Identität des Abgebildeten wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell