Polizei Köln

POL-K: 190502-4-K Verkehrsunfall auf A4 nach epileptischem Anfall - Führerschein sichergestellt

Köln (ots)

Ein epileptischer Anfall soll am Mittwochnachmittag (1. Mai) Auslöser für den Alleinunfall einer Autofahrerin (33) auf der A 4 in der Nähe des Autobahnkreuzes Köln-West gewesen sein. Ersten Ermittlungen zufolge war die 33-Jährige um 14.45 Uhr mit ihrem Ehemann (32) in Richtung Heerlen unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren grauen Opel Astra verlor und mehrfach die Betonschwammwand touchierte. Der 32-Jährige griff nach eigener Aussage von der Rückbank aus ins Lenkrad und steuerte das anschließend schrottreife Auto auf den Seitenstreifen.

Rettungskräfte fuhren die 33-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher. Andere Autofahrer wurden nach ersten Erkenntnissen nicht konkret gefährdet. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell