POL-K: 190502-3-K Fahrradunfall auf Kombi-Weg - Fußgängerin angefahren

Köln (ots)

Auf einem kombinierten Rad- und Fußgängerweg hat ein Fahrradfahrer (64) am Dienstagnachmittag (30. April) in Köln-Bayenthal eine Fußgängerin (76) angefahren. Diese zog sich leichte Kopfverletzungen zu.

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 64-Jährige auf seinem Fahrrad am Gustav-Heinemann-Ufer in Richtung Rodenkirchen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte er, die 76-Jährige circa 200 Meter vor der Rodenkirchener-Autobahnbrücke zu überholen. "Mir kam ein Radfahrer entgegen, weshalb ich ausweichen musste" gab der 64-Jährige als Grund für die Kollision mit der Fußgängerin an. (ph)

