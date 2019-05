Polizei Köln

POL-K: 190502-2-K Folgenschwerer Sturz eines Radfahrers - schwerverletzt

Köln (ots)

Am Dienstagabend (30. April) hat sich erneut ein Radfahrer (47) in der Kölner-Neustadt bei einem Sturz ohne Fremdeinwirkung schwere Schulter- und Kopfverletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den 47-jährigen Kölner in eine Klinik.

Gegen 18.35 fuhr der Mann mit seinem schwarzen Pedelec auf dem Rad- und Gehweg am Aggripinaufer in Richtung Innenstadt. Warum der Mann stürzte, ist derzeit unklar. Möglicherweise ist er mit der Satteltasche seines Fahrrades an einem Poller hängengeblieben. (jk)

