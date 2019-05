Polizei Köln

POL-K: 190501-3-K Leerstehende Wohngebäude in Köln-Ossendorf besetzt

Köln (ots)

Eine linksgerichtete Personengruppe hat am Sonntagvormittag (1. Mai) drei seit geraumer Zeit leerstehende Häuser in Köln-Ossendorf besetzt. Gegen 11.20 Uhr waren die teilweise älteren Hausbesetzer laut Zeugenangaben in die ehemaligen Wohnobjekte an der Ikarosstraße eingedrungen.

Die Anrufer bei der Polizei-Leitstelle sprachen von "mindestens zehn Personen, die Fensterscheiben einschlugen". Gegenüber eingesetzten Polizisten machte sich vor Ort ein Teilnehmer (75) bemerkbar, der angab, hiermit gegen die Wohnungsnot in Köln zu demonstrieren. An den Häusern befestigten die Beteiligten Transparente, unter anderem mit der Aufschrift "Gegen den Leerstand".

Polizeikräfte stellten bislang die Personalien von 13 Teilnehmern (20 - 72) fest. Ein seitens der Hausbesetzer geforderter Gesprächskontakt zu Verantwortlichen der Stadt Köln wurde hergestellt. Die Ermittlungen zur Klärung der Eigentumsverhältnisse dauern derzeit noch an.

Die Polizei Köln hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. (cg)

