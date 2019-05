Polizei Köln

POL-K: 190501-2-K Passant stellt Langfinger vom Nippeser Wochenmarkt

Köln (ots)

Mehrere Zeugen (26w, 23w, 45m) haben sich am Dienstagvormittag (30. April) vorbildlich zugunsten einer aus Nordafrika stammenden Kölnerin (49) engagiert: Beim Wochenmarkt auf dem Wilhelmplatz in Nippes hatte eine bereits als Taschendiebin in Erscheinung getretene Südosteuropäerin (30) die Geschädigte bestohlen.

Gegen 10.50 Uhr hatte die Kölnerin an einem nahen Geldautomaten zunächst Bargeld abgehoben und dann an einem Marktstand einen Einkauf getätigt: "Plötzlich bemerkte ich, wie die Unbekannte den Reißverschluss meiner Handtasche öffnete und hineingriff", teilte die Geschockte anschließend den hinzugerufenen Polizisten mit. Daraufhin habe sie die Jüngere festgehalten und zur Rede gestellt. Die Ertappte habe ihr wortlos bereits entwendete Geldscheine zurückgegeben und habe sich dann in Richtung Neusser Straße entfernt. "Beim Durchsuchen meiner Handtasche fiel mir jedoch das Fehlen meines Smartphones auf", so die 49-Jährige weiter. "Ich rief um Hilfe und wies die Umstehenden auf die Verdächtige hin."

Der 45-Jährige verfolgte die zunächst Flüchtige und hielt sie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten an der Neusser Straße fest. Dort versuchte die dann hinzugekommene 34-Jährige vergeblich, ihre Bekannte von dem einschreitenden Zeugen wegzureißen. Bei der Durchsuchung der beiden bereits einschlägig Polizeibekannten wurde jedoch keine weitere Beute aufgefunden. Zwei weitere Marktbesucherinnen (23, 26) stellten sich den Polizisten zeugenschaftlich zur Verfügung und bestätigten den Diebstahl auf der Platzfläche.

Die eingesetzten Polizeibeamten legten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Taschendiebstahls vor. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell