POL-K: 190430-4-K Radfahrer von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Ein Autofahrer (53) hat am Dienstagmorgen (30.April) einen Radfahrer in einem Kreisverkehr am Kölner Hauptbahnhof angefahren. Der 33-Jährige zog sich beim Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Gegen 7.10 Uhr fuhr ein 53-jähriger Autofahrer mit seiner Mercedes E-Klasse von der Goldgasse in den Kreisverkehr am Breslauer Platz ein. Nach Auswertung von Unfallspuren dürfte er dabei den im Kreisverkehr fahrenden 33-Jährigen mit der linken Fahrzeugfront erfasst und zu Fall gebracht haben. Spezialisten der Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei sicherten die Spuren am Unfallort. (cp/js)

