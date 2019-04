Polizei Köln

POL-K: 190430-3-K Gefahrensituation: Abbiegen - Radfahrer (24) von Lkw erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Ein abbiegender Lkw (Fahrer 52) hat am Montag (29. April) in Köln-Ehrenfeld einen Radfahrer (24) erfasst, mitgeschleift und seine Beine mit der Hinterachse überrollt. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten jungen Mann in eine Klinik.

Nach Zeugenaussagen fuhr der 24-Jährige um 13.20 Uhr neben dem Lkw auf dem Radweg. Beim Rechtsabbiegen in die Vogelsanger Straße erfasste der Fahrer des Mercedes den geradeaus fahrenden Mountainbiker.

Gefahrensituation - Abbiegen:

2018 sind vier Radfahrer bei Verkehrsunfällen mit abbiegenden Fahrzeugen getötet worden. 2019 starb bereits ein Fahrradfahrer an den Folgen eines Abbiegeunfalls. Fünf weitere Biker erlitten schwere Verletzungen.

Für mehr Sicherheit im Radverkehr nimmt die Polizei Köln 2019 "Fehler beim Abbiegen" neben dem "Freihalten von Radverkehrsflächen" und "mangelndem Seitenabstand" ins Visier. Bis Anfang Juli sind allein in Ehrenfeld zehn Aktionstage geplant.

Der aktuelle Unfall macht deutlich, wie wichtig Vorsicht und gegenseitige Rücksicht im Straßenverkehr sind. Die Polizei Köln appelliert an alle Verkehrsteilnehmer:

Augen auf beim Abbiegen! Nicht darauf verlassen, dass Sie gesehen werden! (as)

