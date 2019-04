Polizei Köln

POL-K: 190429-3-K/AC/BAB Hochzeitsgesellschaft blockiert A 4

Köln (ots)

Eine türkische Hochzeitsgesellschaft hat am Sonntagnachmittag (28. April) die Autobahn 4 in Richtung Olpe blockiert. Die Fahrer fuhren mit eingeschaltetem Warnblinklicht sehr langsam nebeneinander her und verursachten einen Stau. Wegen des massiven Eingriffs ermittelt die Polizei Köln gegen insgesamt zwölf Männer (22 - 54).

Ein Zeuge (31) meldete gegen 16.15 Uhr den von einer weißen Limousine angeführten Corso in Höhe der Anschlussstelle Elsdorf. Autobahnpolizisten stoppten die Hochzeitsgesellschaft und lotsten die Fahrzeuge mit Hilfe weiterer Streifenteams von der Autobahn. Dort kontrollierten die Beamten Fahrer und Fahrzeuge.

In Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr müssen sich die Männer nun verantworten. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell