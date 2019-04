Polizei Köln

POL-K: 190429-1-K Drei Radfahrer nach Stürzen verletzt - zwei davon schwer - Fünf weitere Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern am Wochenende

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende (26.-28. April) haben sich drei Radfahrer (57w; 57m; 64m) in den Stadtteilen Köln-Gremberghoven, Klettenberg und Sülz bei Stürzen verletzt - die beiden 57-Jährigen so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Der Grund für die Alleinunfälle ist bislang noch unklar. Seit Freitagabend sind außerdem fünf weitere Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen leicht verletzt worden.

Kurzfassung der fünf Verkehrsunfallsituationen:

Rennradfahrer (25) fährt aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Pkw auf: Am Freitag (26. April) ist ein 25-jähriger Kölner im Stadtteil Braunsfeld mit seinem Rennrad auf den Skoda eines 70-Jährigen aufgefahren. Nach Zeugenaussagen war der junge Mann gegen 13 Uhr auf der Kitschburger Straße in Höhe der Friedrich-Schmidt-Straße in Richtung Aachener Straße unterwegs, als er an seinem Rennrad herunter schaute und offenbar übersah, dass der Skoda-Fahrer vor dem dortigen Kreisverkehr gehalten hatte.

Fahrradfahrer (50) wird durch plötzlich öffnende Lkw-Tür "vom Fahrrad geholt": Um 18.30 Uhr desselben Tages ist ein 50-jähriger auf der Kalker Hauptstraße in Köln-Kalk von einer plötzlich durch einen Lkw-Fahrer (56) geöffneten Fahrzeugtür getroffen worden und gestürzt.

Radfahrer (58) stürzt bei Vollbremsung wegen "zu schnellem" Auto am Fußgängerüberweg: Drei Stunden später hat sich ein 58-Jähriger im Stadtteil Niehl leicht verletzt, als er die Militärringstraße in Höhe der Bremerhavener Straße überqueren wollte und bei einer Vollbremsung stürzte. Nach ersten Ermittlungen soll ein SUV-Fahrer (63) "zu schnell" auf den dortigen Überweg zugefahren sein.

Fahrradfahrer (26) fährt nach aktuellem Stand der Ermittlungen trotz Rotlicht und prallt in Pkw: In der Nacht zu Samstag (27. April) soll ein 26-Jähriger in Köln-Lindenthal, trotz roter Ampel, die Gleueler Straße auf dem Lindenthalgürtel überquert haben. Dabei prallte er in den querenden VW eines 31-jährigen Autofahrers. Er zog sich beim Sturz glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu.

Radfahrerin (34) fährt beim Linksabbiegen in eine neben ihr fahrende Fahrradfahrerin (55): In Köln-Neustadt-Süd wollte eine 34-Jährige nach Zeugenaussagen mit ihrem Fahrrad auf der Severinsstraße zu einem Geschäft auf der linken Seite der Einbahnstraße abbiegen. Dabei touchierte sie eine überholende Radfahrerin und brachte sie zu Fall. (as)

