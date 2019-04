Polizei Köln

POL-K: 190428-4-K/BAB Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lkw auf der Bundesautobahn 4 - 57-Jähriger schwer verletzt

Köln (ots)

Am Freitagabend (26. April) ist ein Lkw-Fahrer (57) aus bislang unbekannten Gründen auf der A 4 in Fahrtrichtung Olpe auf einen vor ihm fahrenden Lkw Scania (Fahrer: 40) aufgefahren. Rettungskräfte fuhren den schwer verletzten 57-Jährigen in eine Klinik.

Nach Aussage des 40-Jährigen musste er gegen 18.45 Uhr kurz hinter dem Autobahnkreuz Gremberg bremsen. Er habe im Rückspiegel einen Peugeot-Lkw gesehen und kurz danach habe es bereits geknallt. Gegenüber den aufnehmenden Beamten gab der 57-Jährige an, er sei von der hellen Plane des vorausfahrenden Scania und dem einfallenden Sonnenlicht geblendet gewesen und daher aufgefahren. (js)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell