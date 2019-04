Polizei Köln

POL-K: 190428-1-K Einbruch in Kölner Schule in den Osterferien

Köln (ots)

In den Osterferien (12. April bis 27. April) haben Einbrecher in einer Schule in Köln-Porz randaliert und hohen Sachschaden angerichtet. Nach ersten Ermittlungen beschädigten sie die Eingangstür des Gebäudes, stahlen Küchengeräte aus der Schulkantine und entleerten Feuerlöscher auf den Fluren im Erd- und im Obergeschoss.

Ein Hausmeister (60) bemerkte den Einbruch auf der Humboldstraße am Samstagmittag (27. April) und informierte die Polizei. (js)

