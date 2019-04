Polizei Köln

POL-K: 190426-3-K Zwei Einbrecher nach Anruf eines Zeugen in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig festgenommen

Köln (ots)

Ein Bewohner (45) eines Mehrfamilienhauses hat in der Nacht zum Freitag (26. April) in Köln-Dellbrück verdächtige Geräusche aus einem Büro im Erdgeschoss gehört und zwei mutmaßliche Einbrecher (18, 22) auf Fahrrädern wegfahren sehen. Daraufhin wählte er die "110". Polizeibeamte stellen Einbruchsspuren fest und nahmen die beiden beschriebenen Männer um 4 Uhr in unmittelbarer Nähe zum Tatort auf der Mielenforsterstraße fest. Die beiden Fahrräder waren zudem zur Fahndung nach Diebstahl ausgeschrieben. Die Beute: Bargeld, Zigaretten und eine Aktentasche. (no)

