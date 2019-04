POL-K: 190424-4-K Vier Radfahrer bei Unfällen mit abbiegenden und einfahrenden Autofahrern leicht verletzt - die Polizei sucht einen flüchtigen Unfallfahrer

Polizei Köln

Am Dienstagnachmittag (23. April) sind vier Fahrradfahrer bei Unfällen mit abbiegenden und einfahrenden Autofahrern im Kölner Stadtgebiet leicht verletzt worden. In einem Fall flüchtete der mutmaßliche Unfallverursacher. Der Fahrer eines grauen VW Passat soll eine Frau (26), die ihr Fahrrad auf dem Theodor-Heuss-Ring gerade über einen Fußgängerüberweg schob, angefahren haben. Die Polizei Köln sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 16.30 Uhr erfasste ein 64-jähriger Smart-Fahrer in Köln-Worringen beim Linksabbiegen von der Parallelstraße in die Hackenbroicher Straße einen entgegenkommenden Rennradfahrer (31).

Nur zehn Minuten später stieß ein Radfahrer (56) auf der Widdersdorfer Straße im Stadtteil Ehrenfeld mit dem BMW eines 41-jährigen Mannes zusammen, als dieser aus einer Grundstückseinfahrt kam und den Geh-/Radweg querte.

In der Neustadt-Nord fuhr ein VW-Fahrer gegen 17 Uhr beim Rechtsabbiegen in Richtung Konrad-Adenauer-Ufer eine 26 Jahre alte Frau auf einem Fußgängerüberweg des Theodor-Heuss-Rings an, die dort ihr Fahrrad über die Straße schob. Zeugen beschreiben den flüchtigen Passat-Fahrer als dunkelhaarig mit auffallenden Geheimratsecken und breiten Schultern. Bei dem Unfall soll er eine Sonnenbrille getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nahezu zeitgleich zog sich ein Biker (37) in Junkersdorf leichte Verletzungen bei einem Zusammenstoß mit einem aus einem Firmengelände auf die Dürener Straße einfahrenden Audi-Fahrer (42) zu. (as)

