Polizei Köln

POL-K: 190423-7-K Schlag gegen verbotenes Glücksspiel - illegales Spielcasino ausgehoben

Köln (ots)

Glücksspiel-Fahnder haben am späten Freitagabend (12. April) in der Innenstadt eine zu einem illegalen Spielcasino umgebaute Wohnung durchsucht. In den Räumen trafen die Beamten 13 Personen an, darunter Spieler und Profi-Croupiers. Die Polizisten stellten zwei Pokertische, mehrere Sätze Spielkarten, Jetons und etliches Spielzubehör sicher. Zudem zogen die Ermittler einen Glücksspielautomaten aus dem Verkehr, der nach erster Begutachtung so manipuliert worden war, dass dort Verluste von mehreren tausend Euro pro Stunde möglich waren.

Mit einem richterlichen Beschluss beendeten die Ermittler gegen 23.30 Uhr den Spielbetrieb auf der Friesenstraße und stellten die Personalien der Anwesenden fest. Die Spieler müssen sich jetzt in einem Verfahren wegen der Teilnahme an unerlaubtem Glücksspiel verantworten. Gegen die Croupiers und die Betreiber des Casinos ermittelt die Kriminalpolizei Köln wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels. Die Ermittlungen zu den Betreibern des Casinos sind noch nicht abgeschlossen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein 42 Jahre alter Schweizer einer der Hauptbeschuldigten.

Durch einen Zeugenhinweis waren die Kriminalbeamten auf die umfunktionierte Wohnung aufmerksam geworden. (he)

