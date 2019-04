Polizei Köln

POL-K: 190423-2-K Alkoholisierter Radfahrer stürzt mit gestohlenem Fahrrad

Köln (ots)

Am späten Samstagabend (20. April) ist ein mutmaßlich stark alkoholisierter Radfahrer (17) in Köln-Höhenhaus von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Kopf gegen ein Baum geprallt. Das von ihm genutzte Fahrrad wurde nach aktuellem Erkenntnisstand 2012 in Köln-Ehrenfeld gestohlen. Rettungskräfte der Feuerwehr fuhren den schwerletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten das Rad sicher.

Gegen 23.30 Uhr entdeckte ein Zeuge (35) den gestürzten Kölner auf dem Oderweg zwischen der Max-Pester-Straße und dem "Gut Rodderhof" im Grünstreifen. Der 35-Jährige wählte den Notruf und leistete Erste Hilfe. Die Ermittler gehen auf Grund der Unfallspuren davon aus, dass der Radfahrer in Richtung Dünnwald unterwegs war.

Da der Eigentümer (43) des Fahrrads den Diebstahl bei der Polizei gemeldet und auch die Rahmennummer angegeben hatte, konnten die Polizisten das Mountainbike als Diebesgut identifizieren. Der 17-Jährige will das Rad vor mehreren Jahren auf einem Kölner Flohmarkt gekauft haben. (cs)

