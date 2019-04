Polizei Köln

POL-K: 190423-1-K 45-Jähriger stürzt in Linienbus - Polizei fahndet nach unbekanntem Pkw

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (20. April) ist ein Fahrgast (45) in einem Linienbus der Kölner Verkehrs-Betriebe in Porz gestürzt, als der Busfahrer (56) auf Grund eines entgegenkommenden Autos stark bremsen musste. Der 45-Jährige verletzte sich leicht. Der helle Pkw entfernte sich in Richtung Kaiserstraße. Derzeit steht nicht fest, ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat.

Gegen 6.50 Uhr war der Berufsfahrer auf der Humboldtstraße in Richtung Gremberghoven unterwegs. Zwischen Bonner Straße und Berger Straße hielt er nach eigenen Angaben vor einer Engstelle an. "Der Autofahrer signalisierte mir per Lichthupe, dass ich fahren könne. Ich befand mich bereits in Höhe der Engstelle, als der Wagen plötzlich anfuhr und ich stark bremsen musste" gab der 56-Jährige gegenüber den Polizisten an. "Er ist dann noch über den Gehweg gefahren, um an meinem Bus vorbeizukommen" so der Fahrer weiter.

Hinweise zum Fahrer oder dem hellen Pkw nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs)

