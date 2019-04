Polizei Köln

POL-K: 190418-5-K/Lev Polizei Köln verhängt 60 Betretungsverbote für das Spiel Bayer Leverkusen gegen 1. FC Nürnberg nach Ausschreitung in Stuttgart

Köln (ots)

Nach den vom VfB Stuttgart ausgesprochenen bundesweiten Stadionverboten gegen 60 Störer aus dem Umfeld von Bayer Leverkusen hat die Polizei Köln gegen die Betroffenen Bereichsbetretungsverbote ausgesprochen. Damit dürfen sie am kommenden Samstag (20. April) beim Bundesligaspiel von Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Nürnberg nicht das Umfeld der BayArena aufsuchen. Sollten sie es dennoch tun, droht ihnen ein Zwangsgeld in Höhe von 500 Euro.

Den Störern wird vorgeworfen, am vergangenen Wochenende (13. April) vor der Bundesligapartie VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen an einer Drittortauseinandersetzung in Cannstatt beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei Stuttgart nahm die Leverkusener bis Spielende fest und begleitete ihren Reisebus über die Stadtgrenze. Der VfB Stuttgart sprach allen Beteiligten ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus. (ph)

