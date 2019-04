Polizei Köln

POL-K: 190418-4-K Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - vorläufige Festnahme

Ein Lkw-Fahrer (50) hat am späten Mittwochabend (17. April) einen Fahrraddieb (35) in Köln-Raderberg über "110" gemeldet und bis zum Eintreffen einer Streife festgehalten. Die Polizisten nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest und stellten zwei mutmaßlich gestohlene Fahrräder sicher. Mit Fotos der Fahrräder sucht die Polizei die Eigentümer. Es handelt sich um ein silbernes Herrenfahrrad der Marke Shannon mit der Rahmennummer CS3168736 sowie ein violettes Damenrad der Marke Columbus mit der Rahmennummer JA 1194352.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Fahrrad unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. entgegen.

Der Tatverdächtige war dem 50-Jährigen dadurch aufgefallen, dass er um 23.15 Uhr ein abgeschlossenes Fahrrad über die Straße in ein Gebüsch an der Ecke Bischofsweg/Marktstraße schob. Wie sich später herausstellte, lag in dem Gebüsch ein weiteres Fahrrad. (no)

