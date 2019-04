POL-K: 190418-3-K Vermummte Farbschmierer am Skaterpark - Polizei stellt zwei Täterinnen

Polizei Köln

Acht laut Zeugenangaben offenbar jugendliche Vermummte haben in der Nacht auf Donnerstag (18. April) in Köln-Neustadt-Süd eine Hochwasserschutzwand großflächig besprüht. Nahe dem Tatort an der Agrippinawerft stellte eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung zwei weibliche Verdächtige (17, 19).

Gegen zwei Uhr war ein Passant auf die Gruppe aufmerksam geworden und hatte über den Polizei-Notruf 110 die Leitstelle alarmiert. Eine/r der Unbekannten habe während der Aktion eine "bengalische Fackel" gezündet. Zudem habe ein weiterer Beteiligter die Szenerie mit einer Kamera gefilmt, so der Zeuge weiter.

An der Hose der 17-Jährigen fanden sich frische Farbanhaftungen. Die beiden Ertappten wollten sich auf Tatvorhalt nicht einlassen. Auf der Wache übergaben die Beamten die Jugendliche an hinzugerufene Erziehungsberechtigte. Gegen die beiden jungen Frauen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Es ist davon auszugehen, dass sie zivilrechtlich auch hinsichtlich der Reinigungskosten belangt werden.

Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gegen eine 27-Jährige als Mitglied einer neunköpfigen Personengruppe hatte bereits am Mittwochabend (17. April) ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Innenstadt gestellt. Gegen 18.15 Uhr hatten die Verdächtigen vor der Fleischtheke des Ladenlokals am Salierring ein Stoffschwein abgelegt und Parolen zur Tierschutz-Thematik skandiert. Die Geschäfts-Mitarbeiter verwiesen daraufhin die Gruppe aus dem Verkaufsraum. Dabei fiel ihnen die Beteiligte auf, die bereits infolge einer gleichgelagerten Aktion mit einem Hausverbot belegt worden war. Gegen 19.20 Uhr wiederholte diese Gruppe ihren Auftritt in einem Discounter am Habsburgerring.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen. (cg)

