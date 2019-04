Polizei Köln

POL-K: 190418-2-K Polizei nimmt Intensivtäter auf frischer Tat fest

Köln (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (18. April) haben Polizisten einen notorischen Autoknacker (50) in der Kölner Innenstadt auf frischer Tat festgenommen. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Ein aufmerksamer Zeuge (58) sah den 50-Jährigen, als der sich gegen 1 Uhr durch eine Seitenscheibe kopfüber in einen geparkten grauen Toyota beugte. Aus dem Auto entwendete er ein Navigationsgerät und ging in Richtung Schaafenstraße weg. Unverzüglich verständigte der 58-Jährige über Notruf "110" die Polizei, folgte dem Dieb in sicherer Entfernung und zeigte ihn den Beamten. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen stellten die Polizisten weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher. (js)

