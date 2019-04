Polizei Köln

POL-K: 190417-3-K Intensivtäter auf frischer Tat ertappt - Haft

Köln (ots)

Auf frischer Tat haben Polizisten am Dienstagnachmittag (16. April) einen polizeibekannten Intensivtäter (50) beim Fahrraddiebstahl in der Kölner Innenstadt erwischt.

Ein Beamter beobachtete, wie der 50-Jährige um 17 Uhr in der Weyerstraße gezielt Fahrräder und deren Schlösser in Augenschein nahm, bevor er ein pinkes Schloss aufbrach und mit dem Rad in Richtung Friedrichstraße wegfahren wollte. Der Polizist nahm den Dieb vorläufig fest und stellte das Fahrrad sicher.

Ein Haftrichter hat heute Nachmittag einen Haftbefehl gegen den Dieb erlassen. (no)

