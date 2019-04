Polizei Köln

POL-K: 190416-6-K Vermummter überfällt Tankstelle an der Escher Straße - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (16. April) hat ein dunkel gekleideter und vermummter Räuber eine Kölner Tankstelle im Ortsteil Bilderstöckchen überfallen. Gegen 5.20 Uhr war der bislang Unbekannte durch einen bereits geöffneten Seiteneingang in den Verkaufsraum an der Escher Straße eingedrungen.

"Der etwa 1,76 - 1,80 Meter große Mann trug eine Mütze und dunkle Handschuhe", gab die geschockte, zum Tatzeitpunkt allein anwesende Kassiererin (58) später an. "Er stieß mich zu Boden und forderte in akzentfreiem Deutsch drohend die Herausgabe des Kasseninhalts", teilte die Kölnerin der alarmierten Streifenwagenbesatzung mit. Nachdem der Täter den ausgehändigten geringen Bargeldbetrag verstaut hatte, flüchtete er durch den Seiteneingang in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell