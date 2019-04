Polizei Köln

POL-K: 190416-3-K Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzt - schwerverletzt

Köln (ots)

Mit rund 0,7 Promille Alkohol im Blut ist ein 60-jähriger E-Bike-Fahrer am späten Montagabend in Köln-Müngersdorf gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Kölner gegen 23 Uhr auf dem Brauweiler Weg in Fahrtrichtung Vogelsanger Weg. Nach Zeugenaussagen verriss der 60-Jährige aus ungeklärter Ursache kurz vor der Einmündung zur Willi-Schwarz-Straße seinen Lenker. Das E-Bike überschlug sich und touchierte einen stehenden Pkw (Fahrer 55).

Rettungskräfte fuhren den E-Bike-Fahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. (no)

