POL-K: 190415-5-K/BAB Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfällen auf A 61 schwer verletzt

In der Nacht zu Montag (15. April) ist auf der A 61 in Richtung Venlo ein Autofahrer (63) bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw-Auflieger (Fahrer 43) schwer verletzt worden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen war die Autobahn zeitweise bis in den frühen Morgen gesperrt. Am Ende des bis zu neun Kilometer langen Staus fuhr ein Pick-Up (Fahrer 80) auf einen stehenden Lkw auf. Die Polizei Mendig nahm diesen Unfall auf.

Nach ersten Ermittlungen geriet der Sattelzug gegen 3.30 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Meckenheim und der Anschlussstelle Rheinbach nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Schutzplanke und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Auflieger riss dabei von der Zugmaschine ab und kippte auf die Seite. Dem nachfolgenden 63-Jährigen VW-Fahrer gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Er stieß mit dem querliegenden Auflieger zusammen und verletzte sich dabei schwer. (mw)

