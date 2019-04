Polizei Köln

POL-K: 190414-1-K Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben - Fahndung mit Foto

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit einem Foto sucht die Polizei Köln nach einer jungen Frau. Die Dunkelhaarige steht im Verdacht, mit einer gestohlenen EC-Karte am 30. Januar an einem Geldautomaten in Köln-Ehrenfeld mehrere hundert Euro Bargeld abgehoben zu haben. Hinweise zur Identität der Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 73 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Unbekannte hatten kurz zuvor einer 80-jährigen Kölnerin auf der Schildergasse ihr Portemonnaie samt EC-Karte entwendet. Das Foto stammt aus der Überwachungskamera des Geldautomaten auf der Venloer Straße. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell