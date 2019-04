Polizei Köln

POL-K: 190412-2-K Bei Rot in Lkw gelaufen - 13-Jährige schwer verletzt

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11. April) ist ein 13-jähriges Mädchen in Köln-Ehrenfeld gegen einen Lastwagen (Fahrer 51) gelaufen und schwer verletzt worden. Nach ersten Aussagen soll die Schülerin um 15.30 Uhr "bei Rot" über die Venloer Straße gelaufen sein, um die Stadtbahn an der Haltestelle "Wolffsohnstraße" noch zu erreichen.

Durch die Ladefläche des in Richtung Militärring fahrenden Lkw wurde das Mädchen rücklings auf die Straße geschleudert. Rettungskräfte fuhren die Schülerin in ein Krankenhaus. (no)

