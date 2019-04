Polizei Köln

POL-K: 190412-1-K/BAB Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf der A 1

Köln (ots)

Verletzte mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1 sind am Donnerstagnachmittag (11. April) fünf Menschen verletzt worden. Rettungskräfte flogen eine Frau aus dem Landkreis Saarlouis (39) per Hubschrauber in eine Klinik. Die Ärzte entließen sie nach einer ambulanten Behandlung. Ihre Familienangehörige (30) brachten Feuerwehrleute mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Zusammen mit seiner Frau (68) war ein Bergkamener (71) in seinem Fiat auf der A 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs. Mit seinem Auto zog er einen Wohnanhänger. Kurz vor dem Autobahnkreuz Leverkusen hatte sich ein Rückstau gebildet. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr der 71-Jährige auf einen bereits stehenden Audi (Fahrer 41) auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen davor stehenden Sattelzug (Fahrer 52) geschoben.

Der Bergkamerner und seine Ehefrau zogen sich lediglich leichte Verletzungen zu. Auch der Audifahrer und seine Beifahrerin (39) verletzten sich leicht. Im Fond des A4 saß eine weitere Frau (30), die sich schwere Verletzungen zuzog. Der Fahrer (52) des Sattelzuges blieb unverletzt.

Die beiden am Unfall beteiligten Autos waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Unfallaufnahme war unter anderem auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln im Einsatz.

Während der Unfallaufnahme leiteten Polizisten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Zeitweise mussten die Beamten die Richtungsfahrbahn sperren. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (nk/he)

