Polizei Köln

POL-K: 190411-7-K Streit zwischen Randalierer und Kioskbesitzer eskaliert

Köln (ots)

Eine Serie von Sachbeschädigungen in Köln-Höhenberg endete in der Nacht zu Mittwoch (11. April) mit einem schwerverletzten Randalierer (34) sowie einem leichtverletzten Kioskbesitzer (28). Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Unklar ist noch, ob der 34-Jährige sich die Verletzungen beim Einschlagen der Scheibe selbst zugezogen hat.

Gegen 4.45 Uhr meldete eine Zeugin (47) einen Randalierer, der in der Miltenberger Straße mit einer Stange auf geparkte Fahrzeuge und eine Kioskscheibe einschlug. Eine Polizeistreife traf am Einsatzort auf den leichtverletzten Kioskbesitzer. Das Blut an seiner Kleidung will er sich nach eigenen Angaben bei der Auseinandersetzung mit dem Mann zugezogen haben, der zuvor mit einer Holzlatte auf die Scheibe eingeschlagen hatte. Den Randalierer fanden die Polizisten in der Oranienstraße mit Stichverletzungen an einem Bein. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten die Beamten Erste Hilfe. (ph)

