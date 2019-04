POL-K: 190411-6-K Waldohreule allein unterwegs...

Polizei Köln

Am Mittwochmorgen (10. April) hat eine junge Waldohreule in Köln-Riehl Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Nestling saß mutterseelenallein neben einer Mülltonne am Fahrbahnrand der Garthestraße. Ein Spaziergänger hatte das Jungtier entdeckt und die Polizei verständigt.

Zusammen mit der Tierrettung der Feuerwehr Köln fingen Polizisten den Nestling ein und fuhren ihn in einem Pappkarton in den nahegelegenen Kölner Zoo. Dort fand der kleine Greifvogel erstmal einen sicheren Unterschlupf - inklusive Vollpension. "Zur Zeit ist der etwa drei Wochen alte Nestling noch nicht in der Lage selbstständig Nahrung zu suchen" erklärt Diplombiologe Bernd Marcordes und Kurator am Kölner Zoo. "In diesem Fall war es richtig, das hilflose Jungtier einzusammeln. Direkt an der Straße zwischen geparkten Autos wären die Elterntiere sehr wahrscheinlich nicht zu ihrem Nachwuchs zurückgekehrt" so Marcordes weiter.

Grundsätzlich gilt bei jungen Wildtieren, die vermeintlich alleine in einem Wald oder Grüngelände sitzen, aber ganz klar: "Finger weg!" Die Elterntiere befinden sich in aller Regel in der Nähe und suchen Nahrung für ihre Kleinen. (cs)

