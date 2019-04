Polizei Köln

POL-K: 190411-5-K 76-Jährige an Halskette zu Boden gerissen - Zeugensuche nach Raubüberfall

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (10. April) hat ein Unbekannter eine Seniorin (76) in Köln-Humboldt-Gremberg brutal überfallen. Der Angreifer riss die Kölnerin auf der Gremberger Straße plötzlich an ihrer Halskette zu Boden und zerrte so lange an der Kette, bis diese nachgab. Der etwa 20-jährige, schlanke, mit einer hellen Hose, einer blauen Jacke und einer dunklen Wollmütze bekleidete Gesuchte rannte mit seiner Beute in Richtung Wiedstraße weg. Aufmerksame Zeugen verfolgten den Räuber über die Roddergasse bis zur Straße "Am Jägerhof", wo er entkam. Die Polizei Köln bittet um weitere Zeugenhinweise.

Die 76-Jährige war gegen 15:40 Uhr nach einem Spaziergang mit ihrem Hund gerade auf dem Heimweg. Wie sie dem alarmierten Streifenteam berichtete, hatte der Unbekannte sie so freundlich angeschaut, dass sie dachte, er würde sie nach dem Weg fragen. Als der Mann unvermittelt ihre Halskette griff und feste daran zog, versuchte sie vergeblich die Kette mit beiden Händen festzuhalten, bis diese abriss. Durch den Überfall wurde die Seniorin an Hals und Händen verletzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

