Polizei Köln

POL-K: 190411-4-K Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrerinnen am Mittwochabend

Köln (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw Kia Sportage in Köln-Ehrenfeld hat eine Radfahrerin (55) am Mittwochabend (10. April) leichte Verletzungen erlitten. Nach dem Unfall an der Franz-Geuer-Straße Ecke Pellenzstraße wurde die Kölnerin im Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Von dort konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrer (32) des blauen Klein-SUV gegen 19 Uhr beim Rangieren rückwärts gesetzt. Eigenen Angaben zufolge übersah er dabei die von hinten herannahende Radfahrerin. Infolge des Aufpralls stürzte die 55-Jährige auf den Asphalt.

Offenbar ohne Fremdeinwirkung war kurz zuvor an der Bergisch Gladbacher Straße im rechtsrheinischen Dellbrück eine 23-jährige Radfahrerin schwer gestürzt: Gegen 18.20 Uhr beabsichtigte die Kölnerin, von der Fahrbahn über den Bordstein auf den Radweg zu wechseln. Hierbei geriet sie aus dem Gleichgewicht, stürzte über ihr Lenkrad zu Boden und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (nk/cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell