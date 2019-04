Polizei Köln

POL-K: 190411-3-K Angestellte einer Mietwagenfirma fahren mit Firmenwagen Rennen

Köln (ots)

Am Mittwochvormittag (10. April) haben sich zwei Angestellte (44, 22) einer Mietwagenfirma mit Firmenwagen ein Rennen durch die Innenstadt geliefert. Die Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Einziehung von Führerscheinen und Mobiltelefonen an.

Nach Zeugenaussagen fuhren der 44-jährige Kölner und der 22-jährige Siegburger gegen 10 Uhr auf der Turiner Straße in Richtung Ebertplatz mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den fließenden Verkehr. Mit quietschenden Reifen nutzten sie jede Verkehrslücke zum Wechsel der Fahrstreifen und überholten dabei rechts und links. Polizisten des Verkehrsdienstes und des Projekts Rennen stoppten den Mercedes und den BMW an der Riehler Straße.

Die beiden Angestellten müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Fahrzeuge wurden an die Autovermietungsfirma übergeben. (no)

