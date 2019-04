Polizei Köln

POL-K: 190411-1-K/BAB Ford-Fahrer schleudert durch Tor eines Regenrückhaltebeckens - schwer verletzt

Köln (ots)

Ein Ford-Fahrer (21) hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (11. April) auf der Bundesautobahn 4 in Richtung Olpe schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Kurz nach 6 Uhr geriet der 21-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache vor der Anschlussstelle Kerpen nach rechts von der Straße ab und schleuderte durch ein Metalltor. Erst nach circa 30 Metern kam der Ford unmittelbar vor einem Regenrückhaltebecken zum Stillstand. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert aktuell die Spuren.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph)

