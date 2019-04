Polizei Köln

POL-K: 190410-3-K Zwei Kinder bei Fahrradunfällen schwer verletzt

Köln (ots)

Zwei schwer verletzte Kinder (8, 9). Das ist die Bilanz zweier Verkehrsunfälle am Dienstagnachmittag (9. April) in den Stadtteilen Lindenthal und Volkhoven/Weiler. Rettungskräfte brachten die Minderjährigen in eine Klinik.

Gegen 16.15 Uhr fuhr die 8-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Deliastraße in Volkhoven/Weiler auf dem Gehweg. Nach Aussagen von Zeugen überquerte das Mädchen die Fahrbahn um zu ihrem Vater auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu gelangen. Eine Ford-Fahrerin (51), die auf Deliastraße in Richtung Merianstraße fuhr, erfasste das Kind in der Fahrbahnmitte.

Um circa 17.30 Uhr fuhr der 9-jährige Fahrradfahrer in Lindenthal auf dem Radweg der Mommsenstraße in Richtung Zülpicher Straße. In Höhe der Einmündung Frechener Platz prallte er gegen den Alfa Romeo eines 27-jährigen Kölners, der von der Mommsenstraße nach links abbog.

Das Verkehrskommissariat 2 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (ph)

