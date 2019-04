Polizei Köln

POL-K: 190408-1-K Räuber reißt Frau am Rucksack zu Boden und schlägt auf sie ein - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Nach einem Raub in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Der Unbekannte steht im Verdacht, bereits am Dienstag (26. März) gegen 8.20 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle am Heumarkt eine 42-Jährige überfallen zu haben.

Mit den Worten "Gib mir dein Geld!" forderte der Räuber in akzentfreiem Deutsch das zuvor abgehobene Bargeld der Geschädigten. Als diese der Aufforderung nicht nachkam, packte der Mann sie am Rucksack und riss sie mit voller Wucht zu Boden. Nach einem Faustschlag des etwa 30-35-Jährigen und 1,70 - 1,80 Meter großen Täters riss die Frau sich los und flüchtete sich in eine eingefahrene Bahn. Der ungepflegt erscheinende Angreifer trug zur Tatzeit eine olivgrüne Windjacke und eine blaue Jeanshose.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den Mann auf den Fotos? Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell