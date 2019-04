Polizei Köln

POL-K: 190407-2-K Fahrradfahrerin nach Sturz in Stadtbahnhaltestelle schwer verletzt

Köln (ots)

Eine Rösratherin (17) hat sich nach einem Fahrradsturz am Samstagnachmittag (6. April) in der Stadtbahn-Haltestelle Breslauer Platz schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die 17-Jährige mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

Nach Zeugenaussagen beobachtete das Mädchen gegen 17.30 Uhr einen 15-Jährigen, der Tricks mit seinem Mountainbike in der Zwischenebene der Stadtbahnhaltestelle übte. Sie soll nach einem Gespräch mit dem jungen Biker mit dessen Fahrrad eine Treppe hinuntergefahren sein und sich nach einer Bremsung am Ende der Stufen überschlagen haben.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph)

