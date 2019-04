Polizei Köln

POL-K: 190407-1-K Polizeibekannte Diebin nach Raub festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen (6. April) im Stadtteil Humoldt-Gremberg eine 39 Jahre alte Diebin festgenommen. In einer Tankstelle in der Rolshovener Straße steckte sie ihre Beute in eine Tasche und schubste die Kassiererin (64) bei der Flucht.

Um kurz vor sechs Uhr stand die Frau zwischen den Regalen und steckte mehrere Tüten Kaffee in ihren Rucksack. Die Kassierin beobachtete sie und griff ihre Tasche, als diese versuchte, die Tankstelle zu verlassen.

Aufgrund der guten Beschreibung stellten die alarmierten Polizisten die polizeibekannte Diebin im Nahbereich und nahmen sie vorläufig fest. (ph)

