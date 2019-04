Polizei Köln

POL-K: 190405-7-K Polizei fahndet nach vermisstem Elfjährigen

Köln (ots)

Mit einem Foto fahndet die Polizei Köln nach dem vermissten Daniele Bastian Lohner (11).

Daniele wird seit heute Vormittag (5. April) vermisst. Der 11-Jährige hat seinen Lebensmittelpunkt im Stadtteil Chorweiler. Gegen 10.30 Uhr hat er sich unerlaubt von der Schule in der Auguststraße in Köln-Nippes entfernt. Die Suche nach ihm, mit Unterstützung eines Mantrailer-Hundes, auch im Bereich seiner Wohnanschrift verlief ergebnislos.

Daniele ist etwa 1,43 Meter groß, hat eine zierliche Statur und kurze blonde Haare. Er ist Brillenträger und trägt eventuell eine Baseball-Kappe.

Die Polizei Köln fragt:

Wer hat den Vermissten gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 62, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (mw)

